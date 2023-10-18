В Египте объявили траур по жертвам удара в больницу Аль-Ахли

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о начале трёхдневного траура по жертвам авиаудара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии ас-Сиси в социальных сетях.

«Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы Аль-Ахли в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа», — сказано в сообщении.

17 октября больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась авиаудару. Палестинская сторона заявила, что в результате атаки погибло более 500 человек. Позже обе стороны конфликта обвинили в случившимся друг друга. Согласно версии Палестины, удар был нанесён с израильского самолёта. Однако Израиль утверждает, что в больницу попала ракета, неудачно запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад».