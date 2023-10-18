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Президент США Байден прибыл в Израиль

EPA/TACC

Американский президент Джо Байден прибыл в Израиль с визитом. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что Байден находится под усиленной охраной.

Путин отреагировал на удар по больнице в Газе

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что последствия удара по больнице в Газе станут сигналом для окончания конфликта или переговоров.

Российский лидер назвал произошедшее ужасным событием, катастрофой.

Украинцы заявили о желании вступить в НАТО, а не в Евросоюз

Unsplash

Принявшие участие в опросе жители Украины заявили о том, что вступление в НАТО в нынешних условиях более приоритетно, чем членство в ЕС. Об этом со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС) пишет ТАСС.

Опрос был проведен с 29 сентября по 9 октября с помощью телефонного интервью. В нем приняли участие 1 010 респондентов.

Российские средства ПВО перехватили американскую авиабомбу JDAM

Wikipedia Commons

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM и уничтожили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В парламенте Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ и ЕАЭС

Глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян заявил, что в Ереване не обсуждают выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобный момент сейчас не обсуждается», - подчеркнул Ханданян.

В Палестине назвали число погибших при ракетном ударе по больнице в Газе

EPA/TACC

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа скончался 471 человек, сообщает Минздрав Палестины.

Ранее арабское телевидение сообщало, что число жертв обстрела превысило 800 человек.

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

EPA/TACC

Объявление импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Таким образом, Саломе Зурабишвили сохранила за собой пост.

После голосования глава государства сразу же покинула зал заседаний, пишет Telegram-канал Tbilisi life.

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области

Telegram-канал aakherson

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной районной больнице Алешек в Херсонской области. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен сегодня ночью. Атаке подверглась не только больница, но и сельская амбулатория в пос. Новая Маячка Алешкинского района.

Иран призвал устроить суд над Израилем

EPA/TACC

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти в Израиль и устроить суд по военным преступления против палестинцев. Об этом сообщается в Telegram-канале иранского МИД.

С такими предложениями Абдоллахиан выступил на встрече с министром иностранных дел Катара.

Рособрнадзор анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс