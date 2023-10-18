В Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми
Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен выразила обеспокоенность в связи с увеличением числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах. Об этом сообщает газета NRC.
Она подчеркнула, что в 2022 году в стране зафиксировали более 800 случаев торговли людьми. При этом, как уточнила докладчик, из них в 51 случае жертвами торговли оказались граждане Украины. Годом ранее в Нидерландах выявили лишь 7 таких случаев среди украинцев.
Райкен отметила, что мошеннические агентства по трудоустройству «злоупотребляют украинцами».
Как указала она, от самих жертв торговли людьми в большинстве случаев жалобы не поступают. По ее словам, они не осознают, что их эксплуатируют. Кроме того, они могут не подавать заявления из-за того, что им некуда идти, добавила Райкен.
Ранее кабмин Нидерландов проинформировал о грядущем увеличении числа беженцев с Украины в стране к 1 февраля 2024. Он уточнил, что потребность в приеме возрастет с 90 тысяч мест до 97 тысяч.