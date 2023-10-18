В Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен выразила обеспокоенность в связи с увеличением числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах. Об этом сообщает газета NRC.

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Она подчеркнула, что в 2022 году в стране зафиксировали более 800 случаев торговли людьми. При этом, как уточнила докладчик, из них в 51 случае жертвами торговли оказались граждане Украины. Годом ранее в Нидерландах выявили лишь 7 таких случаев среди украинцев.

Райкен отметила, что мошеннические агентства по трудоустройству «злоупотребляют украинцами».

Как указала она, от самих жертв торговли людьми в большинстве случаев жалобы не поступают. По ее словам, они не осознают, что их эксплуатируют. Кроме того, они могут не подавать заявления из-за того, что им некуда идти, добавила Райкен.