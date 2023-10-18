Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Объявление импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Таким образом, Саломе Зурабишвили сохранила за собой пост.

После голосования глава государства сразу же покинула зал заседаний, пишет Telegram-канал Tbilisi life.

В конце августа Саломе Зурабишвили провела встречу с лидерами стран Евросоюза. При этом президент не получила предварительное разрешение со стороны парламента Грузии, что является нарушением грузинской конституции.

Депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» начали процедуру импичмента, обратившись в Конституционный суд Грузии. КС Грузии признал, что глава государства действительно нарушила закон. Решение суда должен был утвердить парламент. Импичмент Саломе Зурабишвили мг быть объявлен, если бы за него проголосовали не менее 100 депутатов.