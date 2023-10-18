«Расчет Путина основан на времени: если Украина не добьется прогресса, она обречена <…> Эта стратегия определенно работает, но даже без угроз Западу придется принять во внимание, что Россия является ядерной державой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте.