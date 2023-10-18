Der Spiegel: у Путина успешная стратегия в ведении СВО
Стратегия президента РФ Владимира Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Об этом сообщили в немецком издании Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что расчет Путина основан на времени.
«Расчет Путина основан на времени: если Украина не добьется прогресса, она обречена <…> Эта стратегия определенно работает, но даже без угроз Западу придется принять во внимание, что Россия является ядерной державой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте.
В издании отметили, что в РФ знают, как работает ядерная риторика лучше всего.
«Путин играет роль доброго полицейского, который ставит сторонников жесткой линии на место», — заявили авторы статьи.
Ранее Путин заявил, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет, передает RT. Президент России сообщил, что для завершения конфликта важен внеблоковый характер Украины.