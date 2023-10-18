Саудовская Аравия призвала к созданию независимой Палестины

Глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд призвал к созданию палестинского государства и обеспечению прав палестинского народа. Об этом сообщает агентство IRNA.

Днем 18 октября в саудовском городе Джидда началась встреча Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная войне Израиля и ХАМАС.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии в начале встречи подчеркнул необходимость отправки помощи в сектор Газа. Также он призвал к созданию гуманитарных переходов для доставки помощи, медицинского оборудования и медикаментов в Газу.

«Мы уделяем особое внимание установлению мира и стабильности в Палестине», - заявил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он отмечал, что это стало бы реализацией решений Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства и его мирном сосуществовании с Израилем.