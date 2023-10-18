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Саудовская Аравия призвала к созданию независимой Палестины

Глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд призвал к созданию палестинского государства и обеспечению прав палестинского народа. Об этом сообщает агентство IRNA.

Саудовская Аравия призвала к созданию независимой Палестины
© globallookpress.com

Днем 18 октября в саудовском городе Джидда началась встреча Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная войне Израиля и ХАМАС.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии в начале встречи подчеркнул необходимость отправки помощи в сектор Газа. Также он призвал к созданию гуманитарных переходов для доставки помощи, медицинского оборудования и медикаментов в Газу.

«Мы уделяем особое внимание установлению мира и стабильности в Палестине», - заявил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он отмечал, что это стало бы реализацией решений Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства и его мирном сосуществовании с Израилем.

Путин подчеркивал, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но вопрос необходимо решать мирными средствами.

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