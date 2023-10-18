Саудовская Аравия призвала к созданию независимой Палестины
Глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд призвал к созданию палестинского государства и обеспечению прав палестинского народа. Об этом сообщает агентство IRNA.
Днем 18 октября в саудовском городе Джидда началась встреча Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная войне Израиля и ХАМАС.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии в начале встречи подчеркнул необходимость отправки помощи в сектор Газа. Также он призвал к созданию гуманитарных переходов для доставки помощи, медицинского оборудования и медикаментов в Газу.
«Мы уделяем особое внимание установлению мира и стабильности в Палестине», - заявил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он отмечал, что это стало бы реализацией решений Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства и его мирном сосуществовании с Израилем.
Путин подчеркивал, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но вопрос необходимо решать мирными средствами.