В Нидерландах возникла нехватка мест для украинских беженцев

Нидерланды испытывают нехватку мест для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Trouw.

"Нам приходится импровизировать, это как сортировка пациентов в отделении экстренной помощи, - отметил ответственный за прием украинцев в Нидерландах Яп Донкер. - Число прибывающих украинцев растет уже несколько месяцев подряд, и сейчас даже больше, чем в первые месяцы конфликта. Места для приема у муниципалитетов закончились, и нам приходится прибегать к экстренным вариантам каждый день. Поэтому нам необходима долгосрочная стратегия".

По данным издания, к настоящему времени страна приняла около 100 тыс. украинцев, при этом около 400 украинских беженцев прибывает в страну каждую неделю. Сейчас для них не хватает около 7 тыс. мест, и это число продолжает увеличиваться.

Согласно данным Trouw, в городе Аудеватере, например, украинские беженцы размещаются в спортзале, а в Хорсте люди спят на раскладушках в старой школе.