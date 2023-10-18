СМИ: в Нидерландах возникла нехватка мест для украинских беженцев
Нидерланды испытывают нехватку мест для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Trouw.
"Нам приходится импровизировать, это как сортировка пациентов в отделении экстренной помощи, - отметил ответственный за прием украинцев в Нидерландах Яп Донкер. - Число прибывающих украинцев растет уже несколько месяцев подряд, и сейчас даже больше, чем в первые месяцы конфликта. Места для приема у муниципалитетов закончились, и нам приходится прибегать к экстренным вариантам каждый день. Поэтому нам необходима долгосрочная стратегия".
По данным издания, к настоящему времени страна приняла около 100 тыс. украинцев, при этом около 400 украинских беженцев прибывает в страну каждую неделю. Сейчас для них не хватает около 7 тыс. мест, и это число продолжает увеличиваться.
Согласно данным Trouw, в городе Аудеватере, например, украинские беженцы размещаются в спортзале, а в Хорсте люди спят на раскладушках в старой школе.
Некоторые чиновники ранее высказывали опасения, что Нидерланды могут быть более привлекательны для украинских беженцев, чем другие европейские страны, в частности благодаря разрешению на работу и ежемесячному пособию в размере €300. Однако Институт международных отношений "Клингендаль", сравнивающий условия для украинцев с начала конфликта, утверждает, что это не так. "Нидерланды предлагают такие же условия, что и Польша или, например, Чехия, - отметила сотрудница института Юлия Солдатюк-Вестервельд. - А Германия остается самой популярной".