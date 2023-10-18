Додон потребовал от властей Молдавии объяснить созыв резервистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителям страны начали приходить повестки в территориальные военные центры, и потребовал разъяснений от Минобороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чтобы "хорошие времена" в Молдове стали ещё "лучше", мужчин начали вызывать в территориальные военные центры», - заявил Додон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, «что задумала» президент Майя Санду и ее «внешние кураторы», неизвестно, но в стране ходят слухи о подготовке к войне.

«В случае вооружённого конфликта на Днестре у некоторых представителей власти всегда будет в распоряжении самолёт по направлению на Запад. А вот молдаване останутся дома, со своими проблемами и своей болью», - подчеркнул Додон.

Он потребовал от министра обороны дать разъяснения, чтобы «успокоить настроения в обществе».

Ранее Додон заявил, что жители Молдавии могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев. Так он отреагировал на решение властей отправить на Украину молдавских саперов.