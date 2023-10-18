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В Конгрессе захотели дать Байдену право на удары по ближневосточным группировкам

Конгрессмены в Палате представителей США разрабатывают законопроект, который даст американскому лидеру Джо Байдену право на применение силы против исламистских группировок Ближнего Востока, включая ливанскую «Хезболлу». Об этом сообщает издание The Hill.

В Конгрессе захотели дать Байдену право на удары по ближневосточным группировкам
© Lenta.ru

«Надеюсь, нам никогда не придется это применить. Но у нас есть ситуация на Ближнем Востоке, которая день ото дня становится все интенсивнее», — сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, инициировавший законопроект.

С соответствующей инициативой конгрессмены выступили в ответ на слухи о возможном вмешательстве группировки «Хезболла» в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане.

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