Трамп обвинил Байдена в усилении врагов США

Нападение ХАМАС на Израиль показало, что мир в безопасности, когда у США сильный президент, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В своей статье для Newsweek он отметил, что нынешний американский лидер Джо Байден своей некомпетентностью и невежеством спровоцировал атаку на еврейское государство.

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«На каждом шагу Джо Байден усиливал и ободрял врагов Америки во всем мире и особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране», — написал Трамп.

С точки зрения экс-президента США, когда он передавал бразды правления Байдену, Иран находился в ослабленном состоянии. Трамп подчеркнул, что слабость нового руководителя Белого дома привела к тому, что Тегеран вновь набрал силу и укрепил взаимодействие с Китаем.

«Под моим руководством наш подход был прямо противоположным. Мир был безопасным, мирным и невозмутимым — потому что Соединенные Штаты Америки были уважаемыми и сильными», — заключил бывший президент США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.