Израильские аккаунты удалили видео об ударе из Газы по больнице

Два официальных израильских аккаунта удалили видео, на котором, как утверждалось властями Израиля, видны удары по баптистской больнице из самого сектора Газа, обратило внимание издание Newsweek. Уточняется, что речь идет об официальном аккаунте государства Израиль и странице израильского посла в США Михаэла Херцога в социальной сети Twitter (X).

Официальные аккаунты Государства Израиль и Майкла Герцога, посла Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы. Однако [позже] видео было удалено, - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ролики были удалены после того, как журналист группы визуальных расследований The New York Times Арик Толер оспорил точность отснятого материала из-за отметок времени на видео. По его словам, ролик был сделан только спустя 40 минут после взрыва в госпитале, который унес жизни минимум 800 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в начале встречи с американским лидером Джо Байденом не упомянул о ракетном обстреле госпиталя в секторе Газа. При этом американский лидер заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».