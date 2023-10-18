Зурабишвили призвала ЕС «не бросать» Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать страну, несмотря на попытку правящей партии «Грузинская мечта» объявить импичмент главе государства, и не позволять России «усиливать свое влияние в этом регионе». Ее слова приводит РИА Новости.

В конце августа Саломе Зурабишвили провела встречу с лидерами стран Евросоюза. При этом президент не получила предварительное разрешение со стороны парламента Грузии, что является нарушением грузинской конституции.

В Конституционный суд Грузии 80 депутатами парламента, в том числе председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе, была подана заявка об импичменте президенту страны. В итоге КС Грузии признал, что глава государства нарушила закон. Решение суда должен утвердить парламент, в таком случае президент будет считаться отстраненной от должности.

Выступая в парламенте, Саломе Зурабишвили заявила, что «в это трудное время» хотела бы обратиться к европейским партнерам.

«Хотела бы призвать их не бросать Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент. Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую власть, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря», - заявила она.

Президент также пообещала, что доведет свой план до конца и поможет Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года.

23 июня 2022 года Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС. При этом Грузии такой статус предоставлен не был, несмотря на то, что страна является участником программы «Восточное партнерство» с 2009 года и в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с альянсом.