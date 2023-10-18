Палестинские беженцы станут обживать Европу
Власти Египта в ответ на давление со стороны Запада пригрозили выслать миллион беженцев из сектора Газа в Евросоюз. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.
— Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте, — заявил, по данным издания, чиновник в беседе с коллегой из Европы.
Политолог Григорий Савельев считает, что беженцы из Газы — прекрасный аргумент давления на страны Запада со стороны арабского мира.
— США и Европа поддержали действия Израиля по выселению людей из Газы. Отлично. Но почему беженцев должен содержать соседний Египет? — недоумевает политолог Григорий Савельев. — Во-первых, Египет не поддерживает ХАМАС, который спровоцировал кровавый конфликт. Во-вторых, Египет — не самое богатое государство. Если Египет и другие арабские страны официально заявят о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой.
Либо просить Израиль пустить палестинцев домой, то есть, фактически, проиграть, либо начать принимать беженцев в Европе. Как, например, сирийцев. Иными словами, усугубить и без того тяжелую ситуацию с мигрантами.
Плюс, как пояснил эксперт, в Европе сразу повысится вероятность еврейских погромов, которые могут устроить палестинцы и арабы.
— В Германии на домах евреев уже рисуют желтые звезды. В Париже еврейский район охраняют полицейские с автоматами. Ситуация накаляется, — пояснил эксперт.