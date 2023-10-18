В парламенте Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ и ЕАЭС
Глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян заявил, что в Ереване не обсуждают выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
«Подобный момент сейчас не обсуждается», - подчеркнул Ханданян.
В сентябре в СМИ появилась информация, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительств и спецслужб о выходе из ОДКБ. Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировала ситуация в Нагорном Карабахе и нападения Азербайджана.
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опровергал информацию о планах страны выйти из ОДКБ.