Представителей СМИ выгнали из зала после пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляция встречи велась в среду, 18 октября, на YouTube.

На кадрах трансляции видно, как вместо того, чтобы просто отказаться отвечать на поставленные вопросы по окончании конференции, журналистов выпроваживают из зала, где проводилась встреча.

В тот момент, когда журналистов заставили покинуть зал, политики молча наблюдали за происходящим.

Байден прилетел в Израиль в среду, 18 октября. В аэропорту его встретил премьер Израиля. Изначально в планах значилось, что американский лидер посетит Израиль, затем встретится в Аммане с лидерами Иордании, Египта и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Но позже встреча была скорректирована в связи с атакой на больницу в секторе Газа, где, по предварительной информации, около 800 человек погибли и пострадали.

15 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить государство. Офис Нетаньяху и Белый дом изучили детали и положительно рассмотрели приглашение.