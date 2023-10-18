Украинцы заявили о желании вступить в НАТО, а не в Евросоюз

КМИС: украинцы заявили о желании вступить в НАТО, а не в ЕС
Принявшие участие в опросе жители Украины заявили о том, что вступление в НАТО в нынешних условиях более приоритетно, чем членство в ЕС. Об этом со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС) пишет ТАСС.
Опрос был проведен с 29 сентября по 9 октября с помощью телефонного интервью. В нем приняли участие 1 010 респондентов.
Большинство прошенных (54%) выразили уверенность, что в настоящее время членство в НАТО является для Украины наиболее приоритетным. Лишь 24% отдали предпочтение вступлению в ЕС.
В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к союзу.
2 октября в Киеве была проведена неформальная встреча глав МИД стран Европы. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, она проводилась впервые за пределами блока и была призвана показать, что «будущее Украины – в ЕС».
При этом у Киева и стран Восточной Европы возникли разногласия по поводу ввоза украинской сельхозпродукции. И польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.