Украинцы заявили о желании вступить в НАТО, а не в Евросоюз

Принявшие участие в опросе жители Украины заявили о том, что вступление в НАТО в нынешних условиях более приоритетно, чем членство в ЕС. Об этом со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС) пишет ТАСС.

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Опрос был проведен с 29 сентября по 9 октября с помощью телефонного интервью. В нем приняли участие 1 010 респондентов.

Большинство прошенных (54%) выразили уверенность, что в настоящее время членство в НАТО является для Украины наиболее приоритетным. Лишь 24% отдали предпочтение вступлению в ЕС.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к союзу.

2 октября в Киеве была проведена неформальная встреча глав МИД стран Европы. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, она проводилась впервые за пределами блока и была призвана показать, что «будущее Украины – в ЕС».