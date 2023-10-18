Американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля. Об этом сообщает DailyMail.

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Кинематографист прибыл на место, чтобы «поднять боевой дух» армии страны, а также пообщался с военнослужащими государства и сфотографировался с ними.

Как отмечает издание, последние два года режиссер проживал в столице Израиля городе Тель-Авиве вместе со своей супругой и двумя детьми.

В сентябре сообщалось, что актер Джон Траволта может появиться в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик».