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Тарантино посетил военную базу на юге Израиля

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля. Об этом сообщает DailyMail.

Тарантино посетил военную базу на юге Израиля
© Lenta.ru

Кинематографист прибыл на место, чтобы «поднять боевой дух» армии страны, а также пообщался с военнослужащими государства и сфотографировался с ними.

Как отмечает издание, последние два года режиссер проживал в столице Израиля городе Тель-Авиве вместе со своей супругой и двумя детьми.

В сентябре сообщалось, что актер Джон Траволта может появиться в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик».

Ранее российская певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева призналась в том, что боится за себя и свою семью из-за проживания в Израиле.

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