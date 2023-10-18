«Геноцид и резня»: страны Ближнего Востока потребовали остановить Израиль

Ближневосточные страны потребовали остановить «беспрецедентную жестокость» Израиля в секторе Газа. «Рамблер» собрал главные заявления о происходящем в регионе.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Жертвами атаки стали более 500 человек, пострадали еще несколько сотен. В момент удара многие пациенты находились на улице в очереди, также погибли и пострадали жители соседних домов.

В ХАМАС обвинили в этой атаке израильскую армию, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета попала по больнице в Газе в результате неудачного запуска со стороны одной из палестинских группировок.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить беспрецедентную жестокость в секторе Газа, подчеркнув, что действия израильской армии лишены «самых основных человеческих ценностей».

«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является последним примером нападений Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия также решительно осудила удар по больнице в секторе Газа, назвав его «ужасным преступлением», пишет Asharq Al-Awsat.

В своем заявлении МИД Саудовской Аравии осудил Израиль за «неспособность прекратить нападения на гражданское население, несмотря на многочисленные международные призывы».

«Это опасное развитие событий требует, чтобы международное сообщество отказалось от своих двойных стандартов и избирательности в применении международного гуманитарного права, когда дело касается преступной практики Израиля», - подчеркивается в заявлении.

В Саудовской Аравии также потребовали, чтобы Израиль «нес полную ответственность за продолжающееся нарушение всех международных законов и норм».

Сирия

В Сирии также выступили с осуждением нападения на больницу. В память о «невинных жертвах, погибших в результате атаки» в стране с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур, пишет Sana.

Правительство Сирии считает, что в «отвратительном массовом убийстве» виноваты западные страны и, в особенности, США, которые являются партнером Израиля, передает Ura.ru.

Иран

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал удар по больнице Аль-Ахли «геноцидом» и возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

«Нападения на Газу должны быть немедленно прекращены, необходимо начать отправку гуманитарной помощи угнетенному и осажденному народу», - говорится в заявлении.

Хосейн Амир Абдоллахиян также призвал к «немедленным и полным санкциям» против Израиля со стороны исламских стран, в том числе и нефтяным.

Иордания и Ливия

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн подчеркнул, что это «чудовищное военное преступление» израильских военных втянет регион в катастрофу. Он также обратился к мировому сообществу, чтобы положить конец кровопролитию.

А ливийский премьер-министр Абдул Хамид аль-Дабайба назвал атаку «военным преступлением, которое перешло все границы».

Ливан

В свою очередь в Ливане был объявлен траур. А премьер-министр Наджиб Микати заявил, что мир «молчит о несправедливости и правде».

Президент США Джо Байден заявил во время визита в Израиль, что удар по больнице в секторе Газа был нанесен «другой командой», а не израильскими силами, заверив, что опечален и возмущен атакой на больницу.

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое», - обратился Байден к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.