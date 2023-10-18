Обзор иноСМИ: «удар по моральному превосходству США», «РФ диктует ВСУ, как воевать»

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Жертвами войны Израиля и ХАМАС стали 17 журналистов

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Комитет по защите журналистов сообщил, что как минимум 17 журналистов стали жертвами конфликта Израиля и ХАМАС, еще восемь пострадали. В аккаунте комитета в соцсети X (экс-Twitter)

сообщается, что среди погибших журналистов 13 палестинцев, трое израильтян и один гражданин Ливана.

По данным комитета, еще трое журналистов числятся пропавшими без вести или задержанными. Организация призвала все стороны конфликта помнить, что журналисты - гражданские лица и «не могут быть целью».

«Россия диктует ВСУ, как воевать»

Украинцы так и не смогли добиться долгожданного прорыва на юге и российские силы теперь переходят в наступление на северо-востоке, заявил военный эксперт, полковник Маркус Рейснер немецкому телеканалу N-TV. Украинские наступательные силы - двенадцать бригад, девять из которых были укомплектованы Западом - существенно истощены.

По словам Рейснера, теперь именно Россия посредством своих внезапных атак определяет, где Украина должна разместить свои силы, а ВСУ вынуждены реагировать. Он отметил, что «должно быть ровно наоборот» - Украина должна быть в состоянии определить, где силы РФ должны ответить. Чтобы изменить ситуацию, потребуется дополнительное западное вооружение, подчеркнул эксперт. Рейснер заявил, что для того, чтобы Украина могла перейти в наступление весной, потребовались бы поставки новых танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем. По его словам, сейчас поставленного ВСУ оружия не хватает, чтобы украинские силы могли применить его массово. По мнению эксперта, до весны серьезное изменение ситуации невозможно - распутица и «сезон грязи» уже не за горами, все это сделает невозможным перемещение больших групп.

«Моральное превосходство США невероятно пострадало»

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что «моральное превосходство» США на Ближнем Востоке «невероятно пострадало» из-за реакции Вашингтона на войну Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

Фидан прокомментировал отправку американского авианосца в Восточное Средиземноморье. Министр отметил, что Штаты хотят сделать это сдерживающим фактором на случай, если в конфликт вступит другая сторона. По его словам, под давлением Израиля США согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине и поддерживают Израиль «всеми видами боеприпасов».

«Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы к переговорам»

Израильский посол в Испании Родика Радиан-Гордон заявила газете 20minutos, что ни Израиль, ни ХАМАС не готовы к переговорам на этом этапе конфликта. Посол подчеркнула, что дипломатических усилий недостаточно для того, чтобы искоренить ХАМАС.

«Мы находимся на этапе войны, целью которой является уничтожение ХАМАС. Это должно стоять на первом месте», - заявила Радиан-Гордон.

Она добавила, что «придет и время подумать о решениях» - о создании Палестинского государства.

СМИ: США, Япония и Южная Корея проведут первые учения ВВС

Южная Корея, США и Япония планируют впервые провести совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова,

сообщает Yonhap со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Учения должны состояться на следующей неделе, их цель - «укрепление трехстороннего сотрудничества в области безопасности в ответ на северокорейские угрозы».