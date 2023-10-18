Президент США Джо Байден заявил во время визита в Израиль, что удар по больнице в секторе Газа был нанесен «другой командой», а не израильскими силами. Об этом сообщает Sky News.

Байден заявил, что опечален и возмущен атакой на больницу.

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое», - обратился Байден к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Байден добавил, что палестинцам должна быть оказана гуманитарная помощь. Мир «смотрит на то, что вы собираетесь делать», сказал он Нетаньяху.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Жертвами атаки стали более 500 человек, пострадали еще несколько сотен. В момент удара многие пациенты находились на улице в очереди, также погибли и пострадали жители соседних домов.