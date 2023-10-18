Нетаньяху не упомянул перед встречей с Байденом об ударе по больнице в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в начале встречи с американским лидером Джо Байденом не упомянул о ракетном обстреле госпиталя в секторе Газа, сообщает ТАСС. В результате этой атаки погибли минимум 800 мирных жителей.

Вместо этого израильский премьер поблагодарил США за поддержку Израиля и призвал весь мир объединиться вокруг страны в борьбе с ХАМАС. В свою очередь, Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».

Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами, — сказал Нетаньяху.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он утверждает, что израильская армия не атаковала лечебное учреждение, ракета принадлежит исламистам.