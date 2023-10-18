Посол Израиля в РФ: за ударом по больнице в Газе стоит "Исламский джихад"

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыПосол Израиля в РФ подтвердил, что за ударом по больнице в Газе стоит "Исламский джихад"ТАСС18 октября, 12:36Израиль не атаковал больницу Аль-Ахли в секторе Газа, там упала ракета организации "Исламский джихад".© globallookpress.comОб этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на онлайн-брифинге."Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада", - сказал дипломат.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиПутин заявил, что поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозуЮань впервые стал второй мировой валютой в торговых расчетах через SWIFTWildberries построит логистический хаб в Чите и создаст 5 тыс. рабочих мест