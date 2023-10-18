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Посол Израиля в РФ подтвердил, что за ударом по больнице в Газе стоит "Исламский джихад"

Израиль не атаковал больницу Аль-Ахли в секторе Газа, там упала ракета организации "Исламский джихад".

Посол Израиля в РФ: за ударом по больнице в Газе стоит "Исламский джихад"
© globallookpress.com

Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на онлайн-брифинге.

"Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада", - сказал дипломат.