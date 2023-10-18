Неизвестные напали на здание еврейской общины в Берлине

Неизвестные бросили два коктейля Молотова в здание еврейской общины в Берлине в ночь 18 октября. Об этом сообщила община Kahal Adass Jisroel в социальной сети Х (бывший Twitter).
Здание расположено на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте.
По данным издания Bild, никто не пострадал в результате инцидента. Полиция оцепила территорию вокруг здания.
17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.
Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).
На фоне этого в Берлине произошли беспорядки. По данным Welt, протесты не были зарегистрированы заблаговременно и произошли после призыва в социальной сети.
Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.