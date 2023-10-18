Мировые СМИ отреагировали на удар по больнице в Газе

Во вторник, 17 октября, стало известно о попадании ракеты в госпиталь в секторе Газа. По последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800 человек. О том, как отреагировали мировые СМИ на данный инцидент, - в материале «Рамблера».

Газета Financial Times назвала нападение на больницу «самым смертоносным» происшествием в секторе Газа с начала эскалации. Издание также отмечает, что произошедшее «омрачит» поездку президента США Джо Байдена в Израиль.

Ситуацию также прокомментировала сирийская газета Al-Watan. Она отмечает, что израильская сторона начала «открытую войну против больниц». Она сочла действия государства «настоящей расправой», передает РИА Новости.

Испанская El Pais сообщила, что атака на больницу в секторе Газа меняет ход палестино-израильского конфликта.

Американское издание The Washington Post отметило, в свою очередь, что в медицинском учреждении находились сотни перемещенных лиц, которые погибли в результате инцидента.

Газета The Guardian также отреагировала на инцидент. Как утверждает она, атака подорвала дипломатические усилия, направленные на борьбу с гуманитарной катастрофой.

New York Times удалила упоминание об ударе Израиля из заголовка новости про больницу. Сейчас он звучит как «Израильтяне и палестинцы обвиняют во взрыве друг друга».