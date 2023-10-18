Байден пообещал поддержку Израилю «сегодня, завтра и всегда»

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Израиль, а также его стремление к свободе и миру «сегодня, завтра и всегда». Об этом в среду, 18 октября, заявил американский лидер Джо Байден по итогам встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Президент США подчеркнул, что американская сторона окажет Израилю поддержку в защите свободы в условиях обострения палестино-израильского конфликта.

— Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы предотвратить новые трагедии с невинными гражданскими, — цитирует заявление Байдена ТАСС.

В рамках встречи с Биньямином Нетаньяху Джо Байден также прокомментировал трагедию в больнице в секторе Газа. По его словам, удар по ней нанес не Израиль, а кто-то другой.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Израиль. Американского лидера в аэропорту встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.