Байден пообещал поддержку Израилю «сегодня, завтра и всегда»

«Сегодня, завтра и всегда»: Байден заявил о готовности поддерживать Израиль
Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Израиль, а также его стремление к свободе и миру «сегодня, завтра и всегда». Об этом в среду, 18 октября, заявил американский лидер Джо Байден по итогам встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Президент США подчеркнул, что американская сторона окажет Израилю поддержку в защите свободы в условиях обострения палестино-израильского конфликта.
— Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы предотвратить новые трагедии с невинными гражданскими, — цитирует заявление Байдена ТАСС.
В рамках встречи с Биньямином Нетаньяху Джо Байден также прокомментировал трагедию в больнице в секторе Газа. По его словам, удар по ней нанес не Израиль, а кто-то другой.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Израиль. Американского лидера в аэропорту встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.
15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить государство. Тогда отмечалось, что офис Нетаньяху и Белый дом изучали детали и положительно рассмотрели приглашение.