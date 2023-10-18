"Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [Аль-Ахли], но произошла осечка, и она упала, - приводят военные слова одного из участников беседы, предположительно, члена ХАМАС. - Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит "Исламскому джихаду". <...> Шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую, это местная шрапнель".