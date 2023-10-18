Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, членов ХАМАС, которые обсуждают падение ракеты на больницу Аль-Ахли в городе Газа и приходят к выводу, что боеприпас принадлежал организации "Исламский джихад". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте израильских военных.
"Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [Аль-Ахли], но произошла осечка, и она упала, - приводят военные слова одного из участников беседы, предположительно, члена ХАМАС. - Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит "Исламскому джихаду". <...> Шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую, это местная шрапнель".