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Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленного доступа в сектор Газа для доставки жизненно важных грузов.

Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа
© globallookpress.com

Такое заявление он опубликовал в своём аккаунте в соцсети X.

По его словам, ситуация в Газе выходит из-под контроля.

«В течение последних четырёх дней грузы ВОЗ были заблокированы на границе (с Египтом. — RT). Нам нужен немедленный доступ, чтобы начать доставку жизненно важных грузов», — говорится в сообщении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.