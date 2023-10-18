Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленного доступа в сектор Газа для доставки жизненно важных грузов.
Такое заявление он опубликовал в своём аккаунте в соцсети X.
По его словам, ситуация в Газе выходит из-под контроля.
«В течение последних четырёх дней грузы ВОЗ были заблокированы на границе (с Египтом. — RT). Нам нужен немедленный доступ, чтобы начать доставку жизненно важных грузов», — говорится в сообщении.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.