Названо существенное отличие в приеме Путина и Блинкена в Китае

Последний прием в Пекине президента РФ Владимира Путина отличался от приема в этом же китайском городе госсекретаря США Энтони Блинкена в июле. На это обратило внимание издание Newsweek.

Перед встречей с президентом РФ в Пекине расстелили красную дорожку, при этом госсекретаря США так не встретили, говорится в публикации. Автор отмечает, что летний прием Блинкена был достаточно сдержанным.

В статье приводятся слова правозащитницы Дженнифер Цзэн, заявившей, что подобный жест при встрече в китайской культуре — «преднамеренное унижение».

Путин приехал в Пекин с двухдневным визитом. Главе государства удалось провести несколько двусторонних встреч, одной из которых была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава РФ также выступил на открытии форума «Один пояс — один путь».