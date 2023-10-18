Министр обороны Британии не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией американского лидера Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы большой ошибкой.

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Об этом пишет Politico.

По его словам, суждения о том, как именно операция будет проводиться, остаются за Израилем.

При этом Шаппс не ответил на вопрос, согласен ли он с позицией Байдена по оккупации Газы и отметил, что не хочет давать Израилю конкретных советов по поводу того, какой должна быть военная операция.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.