В Польше испугались появления украинской партии

Возникновение в Польше учитывающей интересы Киева «украинской партии» может негативно сказаться на ситуации в стране, сообщает польское издание Do Rzeczy.

В материале указано, что миллионы выехавших за рубеж украинцев благодаря созданию своей партии смогут в будущем эффективно служить интересам Киева за пределами своей страны, передает «Царьград».

Как отмечают авторы статьи, в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши с политическими правами и этим могут влиять на ситуацию в стране, причем не всегда положительно.

Издание также указывает, что уставшие от коррупции в своей стране украинцы, могут начать испытывать гордость за Украину, а это придаст им мотивации принимать активное участие в лоббировании интересов Киева на территории Польши.

Ранее в польских СМИ начали появляться предупреждения о превращении страны в двунациональное государство в связи с наплывом украинских беженцев. Они писали о том, что в итоге этот процесс приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия».