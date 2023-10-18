Пока вы спали: отказ от встречи с Байденом главы МИД Иордании и БПЛА ВСУ над РФ

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Глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного саммита с участием Байдена

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Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади отменил запланированный на сегодня в Аммане саммит с участием президента США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera.

«Мы приняли решение не проводить четырехсторонний саммит в Аммане», — признался он. Министр добавил, что перед этим посоветовался с властями Палестины, Вашингтоном и Каиром.

Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посчитал неприемлемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

Уточняется, что в результате ракетного удара погибли сотни людей, точное число выясняется.

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал Гутерриш, добавив, что его сердце скорбит вместе с семьями погибших.

Китай присоединился к запросу РФ и ОАЭ о заседании СБ ООН по удару по больнице в Газе

Китай поддержал ОАЭ и Россию в запросе о проведении открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом по больнице в Газе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«К нашему с ОАЭ запросу присоединился Китай», — написал он.

Полянский добавил, что в среду также состоится голосование по проекту резолюции по конфликту между Палестиной и Израилем, который предложила Бразилия.

Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

Над акваторией Черного моря и территориями Белгородской и Курской областей российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Путин заявил о стремлении России и Китая к равноправному сотрудничеству в мире

Россия и Китай вместе желают равноправного сотрудничества и с уважением относятся к праву каждой страны на собственную модель развития. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в Пекине форуме «Один пояс — один путь», сообщает ТАСС.