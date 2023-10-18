Япония выразила протест Китаю из-за исследовательских работ у спорных территорий

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило Китаю протест из-за проведения Пекином несогласованных исследовательских работ в исключительной экономической зоне Японии у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщил МИД Японии.

По данным японского внешнеполитического ведомства, китайское исследовательское судно опускало "что-то похожее на леску" в этой акватории. Действия китайской стороны были зафиксированы береговой охраной Японии. Подчеркивается, что вместе с протестом японская сторона потребовала у КНР немедленно прекратить любую несогласованную исследовательскую деятельность в этом регионе.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. В 2022 году китайские корабли находились в этом районе 336 дней, регулярно совершая заходы в зону, которую Япония считает своими территориальными водами.