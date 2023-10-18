В турецких городах прошли антиизраильские и антиамериканские акции

Во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию ряда турецких телеканалов. В Анкаре и Стамбуле митинги состоялись у дипломатических представительств Израиля.

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В Анкаре полиция полностью перекрыла улицу, на которой расположено израильское посольство. В этот район стянуто дополнительное количество спецназа. В Стамбуле полиция применила против пытавшихся прорваться к израильскому консульству демонстрантов перцовый газ. Были усилены меры безопасности у израильского консульства в Измире.