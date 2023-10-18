В турецких городах прошли антиизраильские и антиамериканские акции
Во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию ряда турецких телеканалов. В Анкаре и Стамбуле митинги состоялись у дипломатических представительств Израиля.
В Анкаре полиция полностью перекрыла улицу, на которой расположено израильское посольство. В этот район стянуто дополнительное количество спецназа. В Стамбуле полиция применила против пытавшихся прорваться к израильскому консульству демонстрантов перцовый газ. Были усилены меры безопасности у израильского консульства в Измире.
Сообщается, что массовая акция протеста состоялась у консульства США в Адане. Кроме того, в Стамбуле было разгромлено несколько ресторанов быстрого питания McDonald's. Ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболла" объявило среду 18 октября "днем гнева" против Израиля. "Хезболла" направила гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.