В ООН сообщили, что число покинувших свои дома жителей Газы достигло 1 млн

Жители сектора Газа массово покидают свои дома, с момента очередного обострения конфликта между Израилем и Палестиной число внутренних перемещений достигло 1 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Как говорится в сообщении, среди них более 352 тысяч человек нашли временное убежище в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа. Еще около 55 тысяч живут в другом приюте.