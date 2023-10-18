Байден планирует «как друг» поставить перед Израилем ряд непростых вопросов
Глава США Джо Байден заявил о намерении задать Израилю ряд непростых вопросов, связанных с событиями в секторе Газа. Он планирует сделать это «как друг». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.
Он уточнил, что глава Белого дома поднимет эту непростую тему во время предстоящего разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и военно-политическим кабинетом.
«Он задаст несколько трудных вопросов», — пообещал Кирби и добавил, что Байден сделает это «как друг».
Ранее больница «Аль-Ахли» в секторе Газа пострадала от ракетного удара. Погибли сотни людей, точное количество все еще неизвестно, большинство жертв — женщины и дети. Израиль и Палестина возложили ответственность за этот инцидент друг на друга. В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины.