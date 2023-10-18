В Палестине заявили, что уже через несколько часов не смогут лечить раненых

Через несколько часов возможности для лечения пострадавших в результате взрыва в госпитале в секторе Газа закончатся. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра, передает РИА Новости.

«Поток жертв превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи... Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения», — заявил он.

Министр рассказал, что множество пациентов в данный момент ожидают операций, которые проводятся в коридорах и даже на голой земле, некоторые — без анестезии.

Ранее больница «Аль-Ахли» в секторе Газа пострадала от ракетного удара. Погибли сотни людей, точное количество все еще неизвестно, большинство жертв — женщины и дети. Израиль и Палестина возложили ответственность за этот инцидент друг на друга.