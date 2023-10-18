В Израиле заявили об отсутствии в секторе Газа мирного населения

«Наша разведка сообщает нам, что в районе больницы велся огонь "Исламского джихада" и, судя по всему, ракета вышла из строя и попала в больницу», — рассказал он. Регев отметил, что аж 33% ракет, выпущенных террористами в сторону Израиля, не достигали цели и приземлялись на территории Газы.