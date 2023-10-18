В Израиле заявили об отсутствии в секторе Газа мирного населения
Мирное население в секторе Газа отсутствует, так как военное движение ХАМАС провело в этом регионе слишком много времени. Такое заявление сделал старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью Sky News, передает «Лента.ру».
«В секторе Газа нет независимого гражданского общества, Хамас правит там 16 лет», — сказал он. Регев подчеркнул, что любой житель сектора Газа, если взять у него интервью, обвинит в недавнем падении ракеты на госпиталь Израиль, потому что это «линия партии».
Старший советник премьера Израиля указал, что в ударе по больнице в секторе Газа вероятнее всего виновата ракета, выпущенная «Исламским джихадом».
«Наша разведка сообщает нам, что в районе больницы велся огонь "Исламского джихада" и, судя по всему, ракета вышла из строя и попала в больницу», — рассказал он. Регев отметил, что аж 33% ракет, выпущенных террористами в сторону Израиля, не достигали цели и приземлялись на территории Газы.
До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в происходящим США и квалифицировал этот случай как военное преступление.