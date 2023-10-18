Пентагон заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль

США готовы продолжать поддержку Украины и Израиля, сохраняя боевую готовность по всему миру. Об этом в интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

"Я уверен, что наше государство способно поддерживать Украину, Израиль, сохраняя при этом глобальную готовность по всему миру", - подчеркнул он.

Глава СТРАТКОМ также рассказал, что американская сторона готова обсудить с Японией и Южной Кореей трехсторонние планы операций на случай непредвиденного обострения ситуации в АТР с участием КНДР и Китая. "Несмотря на происходящее на Ближнем Востоке, мы не сводим взгляда с происходящего по всему миру", - пояснил он, добавив, что США высоко ценят укрепление сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Коттон выразил уверенность, что усиление трехстороннего альянса Вашингтона, Токио и Сеула "это только начало", подчеркнув, что отношения между тремя странами будут только углубляться.