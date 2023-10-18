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Пентагон заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль

США готовы продолжать поддержку Украины и Израиля, сохраняя боевую готовность по всему миру. Об этом в интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

Пентагон заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль
© ТАСС

"Я уверен, что наше государство способно поддерживать Украину, Израиль, сохраняя при этом глобальную готовность по всему миру", - подчеркнул он.

Глава СТРАТКОМ также рассказал, что американская сторона готова обсудить с Японией и Южной Кореей трехсторонние планы операций на случай непредвиденного обострения ситуации в АТР с участием КНДР и Китая. "Несмотря на происходящее на Ближнем Востоке, мы не сводим взгляда с происходящего по всему миру", - пояснил он, добавив, что США высоко ценят укрепление сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Коттон выразил уверенность, что усиление трехстороннего альянса Вашингтона, Токио и Сеула "это только начало", подчеркнув, что отношения между тремя странами будут только углубляться.

США, Япония и Южная Корея в последнее время активизировали трехстороннее сотрудничество, в частности по вопросам, связанным с КНДР. В конце августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Тема КНДР была одной из ключевых в повестке той встречи.