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Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа
© РИА Новости

По его словам, медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву.

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа», — цитирует генсека РИА Новости.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.