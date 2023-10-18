Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.
По его словам, медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву.
«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа», — цитирует генсека РИА Новости.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй» со стороны Израиля и призвал Совбез ООН осудить её.