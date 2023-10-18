На Западе забеспокоились из-за контроля России над размещением сил ВСУ

Россия начала наступать в зоне спецоперации (СВО), своими атаками ВС РФ диктуют Вооруженным силам Украины (ВСУ), где им размещать свои силы. Этот контроль над украинскими позициями становится поводом для беспокойства, рассказал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, передает телеканал N-TV.

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«Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать», — отметил Райснер. Он отметил, что вместо долгожданного прорыва контрнаступления ВСУ на юге мир наблюдает за успехами ВС РФ на северо-востоке.

Полковник ВС Австрии добавил, что оставшаяся дюжина украинских бригад, девять из которой были укомплектованы благодаря помощи Запада, сильно истощены.