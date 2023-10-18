Группа арабских стран в ООН требует установить режим прекращения огня в Газе

Немедленно установить режим прекращения огня требует группа арабских государств в ООН. Такое заявление сделал постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур, передает ТАСС.

По его словам, они категорически осуждают удар по больнице Аль-Ахли и считают Израиль ответственным за это преступление. Мансур подчеркнул, что если бы СБ ООН накануне принял резолюцию о прекращении огня, то сотни людей остались бы в живых.

«ООН должна добиться немедленного прекращения огня», — добавил дипломат.

Мансур указал, что Совет Безопасности должен «проснуться» и немедленно осудить это преступление, а все причастные к этому лица — предстать перед правосудием и понести ответственность.

Дипломат выразил уверенность, что президент США Джо Байден в силах убедить Израиль прекратить огонь и предоставить в сектор Газа гуманитарный доступ, но пока не делает это.

«Вы должны остановить эту бойню палестинского народа в секторе Газа. Пусть это прекратится, необходимо оказать гуманитарную помощь», — обратился к лидеру Белого дома Мансур.