Трамп объяснил отказ Аббаса от встречи с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны не уважают Соединенные Штаты — это подтверждает отказ главы Палестины Махмуда Аббаса от участия во встрече с американским коллегой Джо Байденом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.