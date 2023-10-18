Как лидеры стран отреагировали на удар по больнице в секторе Газа

Удар по больнице в секторе Газа — чудовищное военное преступление, и ответственность за него несут Соединенные Штаты. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он подчеркнул, что финальную ответственность за этот инцидент него несут те, кто «цинично зарабатывает на войнах в разных странах», «раздает колоссальные деньги на оружие» и «лживо вещает» о демократии. В конце публикации Медведев пояснил, что речь идет о США.

Ранее стало известно о падении ракеты на госпиталь «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа и сотнях погибших. ХАМАС обвинил в этой атаке Израиль, а Тель-Авив — «Исламский джихад».

ОАЭ и Россия запросили проведение заседания СБ ООН на 18 октября. Постоянное представительство РФ при ООН уже подтвердило о проведении заседания в эту дату.

Лидер ХАМАС также обвинил США в этом инциденте, возложив на Вашингтон ответственность за действия Израиля. Пентагон в свою очередь призвал Тель-Авив следовать правилам ведения войны.

Египет осудил атаку на госпиталь и назвал это нарушением гуманитарного права. Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал аналогичным образом.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что предполагаемый удар сил Израиля по госпиталю — ужасное и совершенно неприемлемое преступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости остановить «невиданную жестокость» в секторе Газа. Он счел ракетный удар по больницу варварским и требующим правосудия.

Саудовская Аравия обвинила в случившемся Израиль и назвала удар «отвратительным преступлением». Сирия обвинила во всем Запад.