Удар по больнице в секторе Газа: главное на 18 октября

Ракета попала в госпиталь «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, в результате происшествия погибли люди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

- Известно, что военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по центральным районам города Газа. Телеканал Al Hadath утверждает, что одна из их ракет угодила в госпиталь. Al Arabiya информирует, что число погибших и пострадавших превысило 800 человек.

- В репортаже Al Hadath уточняется, что большинство пациентов лечебницы в момент инцидента находились на улице, все они стояли в огромной очереди, большинство погибли. Взрыв нанес ущерб также соседним зданиям, под завалами находятся как раненые, так и погибшие.

По информации министерства здравоохранения сектора Газа, большинство жертв — женщины и дети.

- ХАМАС считает, что удар по больнице был сделан намеренно, и обвинил власти Израиля в геноциде. Военное движение обратилось к арабским и исламским странам, а также всему мировому сообществу с требованием «немедленно вмешаться» и остановить агрессию Израиля.

Израильская сторона в то же время заявила, что взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава и за него ответственность несет «Исламский джихад».

- Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. Он отменил встречи с президентом США Джо Байденом королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

- Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль призвал мусульман по всему миру устроить акции протеста у зданий посольств Израиля.