В ХАМАС заявили о готовности отпустить всех заложников при одном условии

В ХАМАС заявили о готовности отпустить всех заложников в случае прекращения огня
ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук.
Абу-Марзук утвердительно ответил на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Al-Jazeera. По его словам, если будет введено прекращение огня, у ХАМАС не будет интереса в удерживании этих людей, передает РИА «Новости».
Член политбюро палестинского движения также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударах. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.