В ХАМАС заявили о готовности отпустить всех заложников при одном условии

ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук.

Абу-Марзук утвердительно ответил на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Al-Jazeera. По его словам, если будет введено прекращение огня, у ХАМАС не будет интереса в удерживании этих людей, передает РИА «Новости».

Член политбюро палестинского движения также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.