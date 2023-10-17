Нетаньяху отверг утверждения о причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Нетаньяху отверг утверждения о причастности израильских военных к удару по больнице в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения, согласно которым израильские военные причастны к удару по больнице в Газе, приведшему к большому числу жертв. По его словам, этот взрыв - дело рук террористов.
"Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", - написал премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
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