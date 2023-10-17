Аббас отменил встречу с Байденом после удара по палестинской больнице

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался от встречи с президентом США Джо Байденом после израильского удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Высокопоставленный представитель палестинцев сказал, что Махмуд Аббас отменил участие во встрече с президентом Джо Байденом и лидерами стран Ближнего Востока, запланированной на среду», — сообщает источник.

Уточняется, что такое решение Аббаса связано с израильским авиаударом по больнице в секторе Газа. Встреча должна была состояться 18 октября в Аммане. Помимо Байдена на неё также был приглашён король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.