В ХАМАС возложили ответственность за события в Газе на США

По мнению Хании, нападение подтвердило «жестокость» Израиля и масштабы его «поражения» после нападения ХАМАС.

Напомним, что во вторник, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен мощный удар. Жертвами стали от 500 до 800 человек, около тысячи человек пострадали.