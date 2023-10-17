В ХАМАС возложили ответственность за события в Газе на США
Соединенные Штаты несут ответственность за смертоносное нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом пишет ТАСС.
По мнению Хании, нападение подтвердило «жестокость» Израиля и масштабы его «поражения» после нападения ХАМАС.
Напомним, что во вторник, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен мощный удар. Жертвами стали от 500 до 800 человек, около тысячи человек пострадали.
Канада, Турция и многие другие страны назвали неприемлемыми удары по медицинским учреждениям, призвали стороны конфликта «соблюдать законы войны».
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