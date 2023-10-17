Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию
Гражданам Израиля, находящимся в настоящее время на территории Турции, необходимо срочно покинуть эту страну. Такую рекомендацию распространил израильский Совет нацбезопасности, передает ТАСС.
«В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — четвертого. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», — говорится в тексте.
Там отметили, что после начала ЦАХАЛ операции в секторе Газа была зафиксирована «значительная эскалация террористических угроз в отношении евреев и израильтян по всему миру». В связи с этим гражданам Израиля, которые еще не покинули Турцию, порекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности.
Также СНБ повысил до второго уровня риски для поездок израильтян в Марокко.