Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию

«В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — четвертого. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», — говорится в тексте.

Там отметили, что после начала ЦАХАЛ операции в секторе Газа была зафиксирована «значительная эскалация террористических угроз в отношении евреев и израильтян по всему миру». В связи с этим гражданам Израиля, которые еще не покинули Турцию, порекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности.