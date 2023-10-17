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ЦАХАЛ прокомментировал обвинения в атаке на больницу

Анализ оперативных систем Армии обороны Израиля показал, что вражеские ракеты, выпущенные по Израилю, пролетали над больницей в Газе в тот момент, когда там произошёл взрыв, рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛ. Заявление ведомства опубликовал МИД Израиля в официальном Telegram-канале.

«Согласно разведывательной информации из нескольких источников, ответственность за провалившийся запуск ракеты, поразившей больницу, несёт террористическая группировка «Исламский джихад», — отметил секретарь.

Отмечается, что аналогичные сообщения появились в официальных каналах ЦАХАЛ на иврите и на английском.

Из-за удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек

Точное количество погибших и пострадавшиших при атаке на больницу пока неизвестно. Крупные державы, в частности, Турция, США и Канада осудили атаку на медицинское учреждение.

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