ЦАХАЛ прокомментировал обвинения в атаке на больницу

Анализ оперативных систем Армии обороны Израиля показал, что вражеские ракеты, выпущенные по Израилю, пролетали над больницей в Газе в тот момент, когда там произошёл взрыв, рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛ. Заявление ведомства опубликовал МИД Израиля в официальном Telegram-канале.

«Согласно разведывательной информации из нескольких источников, ответственность за провалившийся запуск ракеты, поразившей больницу, несёт террористическая группировка «Исламский джихад», — отметил секретарь.

Отмечается, что аналогичные сообщения появились в официальных каналах ЦАХАЛ на иврите и на английском.